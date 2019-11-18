Гребенщиков резко высказался о российском футболе

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Музыкант Михаил Гребенщиков считает, что футбол в России перестал быть спортом.
Гребенщиков резко высказался о российском футболе
  • © Anatoly Lomokhov
  • globallookpress.com

«Футбол в России перестал быть спортом и превратился в коммерцию. Он стал похож на шоу-бизнес: такой же тухлый, убогий и безликий. Лучше уж хоккей смотреть», — цитирует Гребенщикова Sportbox.

По его мнению, прошедший в 2018 году чемпионат мира вселил в болельщиков ложные надежды в отношении уровня российских игроков. Он также отметил, что в отборочном цикле чемпионата Европы 2020 года у сборной России был только один сильный соперник, против которого она ничего не смогла показать.

Ранее известный тренер Рашид Рахимов назвал причины поражения сборной России от Бельгии.

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