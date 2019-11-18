Рахимов назвал причины поражения сборной России от Бельгии

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Известный тренер Рашид Рахимов объяснил, почему сборная России крупно уступила Бельгии в матче отборочного этапа Евро-2020.
Рахимов назвал причины поражения сборной России от Бельгии
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«Думаю, тренерский штаб просто пытается найти баланс в игре. В первом тайме его не было, отсюда и результат. Наши «автобус» не ставили и достаточно высоко прессинговали соперника. Но агрессии не хватало, и бельгийцы выходили из-под прессинга, а потом создавали моменты», — заявил Рахимов в интервью RT.

Он также подчеркнул, что после первого пропущенного мяча сборной России пришлось раскрываться.

«Но впереди у нас было очень много потерь, игра в атаке не клеилась. Гости очень хорошо выходили на половину поля России через вертикальные передачи. Эта разница сыграла определяющую роль», — добавил тренер.

Ранее Рахимов призвал спокойнее отнестись к разгромному поражению России от Бельгии.

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