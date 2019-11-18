Рахимов не видит ничего страшного в поражении России от Бельгии

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Известный тренер Рашид Рахимов призвал спокойнее отнестись к разгромному поражению России от Бельгии в рамках отборочного этапа Евро-2020.
Рахимов не видит ничего страшного в поражении России от Бельгии
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«Хорошо, что это произошло сейчас, когда задача по выходу на чемпионат Европы уже решена. Причём команда сделала это достаточно уверенно. Мы с самого начала понимали, что бельгийцы являются фаворитами группы I. В то же время подопечные Станислава Черчесова неплохо выглядели в первом матче с «красными дьяволами», а во втором им не хватило азарта», — заявил Рахимов в интервью RT. 

Специалист также отметил, что у тренерского штаба сборной будет достаточно времени проанализировать произошедшее. 

«Не вижу ничего страшного в этом результате, сборная провела хороший отборочный цикл, и данная осечка не должна опустить её на ступень ниже. Всё равно мы обеспечили себе участие в чемпионате Европы, и до начала турнира есть ещё время, чтобы поработать над теми аспектами, которые нужно улучшить», — добавил Рахимов. 

Ранее Аршавин назвал причину поражения сборной России от Бельгии.

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