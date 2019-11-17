Аршавин назвал причину поражения сборной России от Бельгии

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин объяснил, почему национальная команда проиграла Бельгии в матче девятого тура отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года.

«Дело в высочайшем уровне каждого футболиста сборной Бельгии — хорошая техника владения мячом, он у них вообще не отлетает. В конструкции Мартинеса каждый игрок грамотно выполняет свою роль, поэтому такая разница между сборной России и бельгийцами», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Сборная России проиграла Бельгии на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге со счётом 1:4.

Россия досрочно вышла на Евро-2020, гарантировав себе второе место в группе I. Заключительный матч квалификации состоится 19 ноября. Соперником российской команды станет сборная Сан-Марино.

Ранее бывший футболист московского «Спартака» Валерий Рейнгольд признался, что ему было неприятно смотреть на игру сборной России.