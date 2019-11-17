Рейнгольд признался, что ему было неприятно смотреть на игру сборной России

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Рейнгольд признался, что ему было неприятно смотреть на действия сборной России в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Бельгией.

«Смотреть на игру сборной было неприятно. Неприлично на своём поле пропускать четыре мяча и проигрывать. Игру проиграл Станислав Черчесов. Нельзя с бельгийцами играть в открытый футбол. Он с ума сошёл»? — цитирует Рейнгольда «Советский спорт».

По его мнению, необходимо было действовать от обороны, а получилось так, что бельгийцы обеспечили себе комфортное преимущество в первом тайме и игра практически закончилась.

Сборная России проиграла Бельгии на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге со счётом 1:4.

Сборная России досрочно вышла на Евро-2020, гарантировав себе второе место в группе I. Заключительный матч квалификации состоится 19 ноября. Соперником российской команды станет сборная Сан-Марино.

Ранее украинский комментатор пошутил над сборной России после поражения от Бельгии.