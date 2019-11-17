Рейнгольд признался, что ему было неприятно смотреть на игру сборной России
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«Смотреть на игру сборной было неприятно. Неприлично на своём поле пропускать четыре мяча и проигрывать. Игру проиграл Станислав Черчесов. Нельзя с бельгийцами играть в открытый футбол. Он с ума сошёл»? — цитирует Рейнгольда «Советский спорт».
По его мнению, необходимо было действовать от обороны, а получилось так, что бельгийцы обеспечили себе комфортное преимущество в первом тайме и игра практически закончилась.
Сборная России проиграла Бельгии на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге со счётом 1:4.
Сборная России досрочно вышла на Евро-2020, гарантировав себе второе место в группе I. Заключительный матч квалификации состоится 19 ноября. Соперником российской команды станет сборная Сан-Марино.
Ранее украинский комментатор пошутил над сборной России после поражения от Бельгии.