Черчесов высказался о предстоящем матче с Сан-Марино

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение о предстоящем матче с национальной командой Сан-Марино в рамках квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Черчесов высказался о предстоящем матче с Сан-Марино
  • © Константин Рыбин / rfs.ru

«После проигрыша Бельгии игроки оторвутся на Сан-Марино? Не хотелось бы говорить банальностей, но скажу. Завтра посмотрим, кто в каком состоянии. Это со стороны кажется, что всё легко. Если я скажу, что Сан-Марино — соперник уровня Бельгии, то это будет неправдой. Но соперник есть соперник. К нему нужно подготовиться», — заявил Черчесов.

Бельгия в Санкт-Петербурге разгромила Россию со счётом 4:1 и тем самым гарантировала себе первое место в группе. Российская команда таким образом вышла на Евро со второго места.

Матч с Сан-Марино, который станет заключительным в рамках квалификации, пройдёт 19 ноября в Серравалле.

Ранее сообщалось, что Черчесов ответил на вопрос о подготовке сборной России к Евро-2020.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить