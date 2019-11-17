Черчесов высказался о предстоящем матче с Сан-Марино

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение о предстоящем матче с национальной командой Сан-Марино в рамках квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года.

«После проигрыша Бельгии игроки оторвутся на Сан-Марино? Не хотелось бы говорить банальностей, но скажу. Завтра посмотрим, кто в каком состоянии. Это со стороны кажется, что всё легко. Если я скажу, что Сан-Марино — соперник уровня Бельгии, то это будет неправдой. Но соперник есть соперник. К нему нужно подготовиться», — заявил Черчесов.

Бельгия в Санкт-Петербурге разгромила Россию со счётом 4:1 и тем самым гарантировала себе первое место в группе. Российская команда таким образом вышла на Евро со второго места.

Матч с Сан-Марино, который станет заключительным в рамках квалификации, пройдёт 19 ноября в Серравалле.

Ранее сообщалось, что Черчесов ответил на вопрос о подготовке сборной России к Евро-2020.