Тренер сборной Бельгии восхитился стадионом в Санкт-Петербурге

Главный тренер сборной Бельгии по футболу Роберто Мартинес выразил восхищение стадионом «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, на котором его подопечные обыграли национальную команду России в матче квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года.

«Не исключено, что Бельгия снова попадёт на Россию в группе на Евро. Мы всегда рады вернуться в Санкт-Петербург. Это очень красивый город с крутыми болельщиками, атмосферой. Скажу честно, я полюбил этот удивительный город. Я надеюсь, что мы вернёмся сюда. Наша команда завидует такому стадиону, хотим такой же у себя в Брюсселе, чтобы проводить на нём международные игры», — заявил Мартинес.

Стадион в Санкт-Петербурге, открытый в апреле 2017 года и вмещающий 68 тыс. зрителей, примет три матча группового этапа, а также один четвертьфинал предстоящего чемпионата Европы 2020 года. Сборные Бельгии и России уже обеспечили себе участие в финальной стадии турнира.

Ранее Станислав Черчесов рассказал, почему Россия играла с Бельгией на встречных курсах.