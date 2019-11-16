Эден Азар вышел на второе место в списке лучших бомбардиров сборной Бельгии

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Нападающий сборной Бельгии Эден Азар вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории национальной команды.
Эден Азар вышел на второе место в списке лучших бомбардиров сборной Бельгии
  • @EURO2020
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Это стало возможным благодаря его дублю в ворота сборной России в матче отбора на Евро-2020. Теперь в активе Азара 32 гола и он вышел на чистое второе место в списке бомбардиров сборной, опередив Бернарда Ворхофома и Пола Ван Химста, на счёту которых по 31 голу.

Лучшим бомбардиром в истории сборной Бельгии является Ромелу Лукаку, который также забил России и довёл число своих голов за национальную команду до 52.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов обошёл Хиддинка и поднялся на второе место по количеству матчей во главе сборной России.

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