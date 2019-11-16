Владелец «Спартака» оценил решение РФС продлить контракт с Черчесовым

Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал решение Российского футбольного союза (РФС) предложить новый контракт главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.

«Черчесов показал себя эффективным футбольным менеджером. И, собственно говоря, то, что сборная у нас начинает расти в рейтинге, — это очень важно и хорошо. Но перед ним стоит большой вызов, после чемпионата Европы требуется обновление команды», — цитирует Федуна РБК.

В следующем матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года подопечные Станислава Черчесова сыграют с Бельгией. Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 16 ноября.

Напомним, что сборная России досрочно вышла на Евро-2020.

Ранее в «Спартаке» поддержали реформы в судейской системе российского футбола.