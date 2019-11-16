Владелец «Спартака» оценил решение РФС продлить контракт с Черчесовым
- АГН «Москва»
«Черчесов показал себя эффективным футбольным менеджером. И, собственно говоря, то, что сборная у нас начинает расти в рейтинге, — это очень важно и хорошо. Но перед ним стоит большой вызов, после чемпионата Европы требуется обновление команды», — цитирует Федуна РБК.
В следующем матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года подопечные Станислава Черчесова сыграют с Бельгией. Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 16 ноября.
Напомним, что сборная России досрочно вышла на Евро-2020.
Ранее в «Спартаке» поддержали реформы в судейской системе российского футбола.