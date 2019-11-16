Владелец «Спартака» оценил решение РФС продлить контракт с Черчесовым

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Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал решение Российского футбольного союза (РФС) предложить новый контракт главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.
Владелец «Спартака» оценил решение РФС продлить контракт с Черчесовым
  • АГН «Москва»

«Черчесов показал себя эффективным футбольным менеджером. И, собственно говоря, то, что сборная у нас начинает расти в рейтинге, — это очень важно и хорошо. Но перед ним стоит большой вызов, после чемпионата Европы требуется обновление команды», — цитирует Федуна РБК.

В следующем матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года подопечные Станислава Черчесова сыграют с Бельгией. Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 16 ноября.

Напомним, что сборная России досрочно вышла на Евро-2020.

Ранее в «Спартаке» поддержали реформы в судейской системе российского футбола.

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