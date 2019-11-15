В «Спартаке» поддержали реформы в судейской системе российского футбола

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн поделился своим отношением к назначению председателем судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) гендиректора «Сбербанк Капитал» Ашота Хачатурянца.

«Мы рады, что глава РФС Александр Дюков грамотно определил вектор развития российского судейства. В особенности отметим решение разделить департамент судейства и инспектирования на два независимых друг от друга блока. Подготовка судей и контроль за качеством их работы не должны быть сосредоточены в одних руках. Уверены, что назначение Ашота Хачатурянца председателем Судейского комитета РФС поспособствует успешному развитию судейского корпуса, позволит вывести на качественно новый уровень», — цитирует Цорна Telegram-канал «Спартака».

На должности председателя судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сменил Николая Левникова.

Ранее глава РФС подтвердил назначение Хачатурянца на пост главы судейского комитета.