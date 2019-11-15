Глава РФС подтвердил назначение Хачатурянца на пост главы судейского комитета
- РИА Новости
«Произошло назначение нового руководителя судейского комитета. Николай Владиславович Левников провёл заседание судейского комитета, там эту концепцию поддержали. Но так как Николай Владиславович получил назначение в УЕФА, то руководителем судейского комитета стал Ашот Хачатурянц», — сказал Дюков на пресс-конференции.
Он также заявил, что преждевременно говорить о том, что судейская реформа произошла. По его словам, на данный момент рассмотрены концепция и стратегия системы управления судейством.
С момента старта сезона Российской премьер-лиги неоднократно возникали резонансные ситуации, связанные с работой арбитров.
Ранее сообщалось, что РФС дал Александру Егорову время до конца года на исправление ситуации с судейством.