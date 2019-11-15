Глава РФС подтвердил назначение Хачатурянца на пост главы судейского комитета

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков подтвердил, что Ашот Хачатурянц сменил Николая Левникова на посту главы судейского комитета.

«Произошло назначение нового руководителя судейского комитета. Николай Владиславович Левников провёл заседание судейского комитета, там эту концепцию поддержали. Но так как Николай Владиславович получил назначение в УЕФА, то руководителем судейского комитета стал Ашот Хачатурянц», — сказал Дюков на пресс-конференции.

Он также заявил, что преждевременно говорить о том, что судейская реформа произошла. По его словам, на данный момент рассмотрены концепция и стратегия системы управления судейством.

С момента старта сезона Российской премьер-лиги неоднократно возникали резонансные ситуации, связанные с работой арбитров.

Ранее сообщалось, что РФС дал Александру Егорову время до конца года на исправление ситуации с судейством.