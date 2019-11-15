Глава РФС подтвердил назначение Хачатурянца на пост главы судейского комитета

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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков подтвердил, что Ашот Хачатурянц сменил Николая Левникова на посту главы судейского комитета.
Глава РФС подтвердил назначение Хачатурянца на пост главы судейского комитета
  • РИА Новости

«Произошло назначение нового руководителя судейского комитета. Николай Владиславович Левников провёл заседание судейского комитета, там эту концепцию поддержали. Но так как Николай Владиславович получил назначение в УЕФА, то руководителем судейского комитета стал Ашот Хачатурянц», — сказал Дюков на пресс-конференции.

Он также заявил, что преждевременно говорить о том, что судейская реформа произошла. По его словам, на данный момент рассмотрены концепция и стратегия системы управления судейством.

С момента старта сезона Российской премьер-лиги неоднократно возникали резонансные ситуации, связанные с работой арбитров. 

Ранее сообщалось, что РФС дал Александру Егорову время до конца года на исправление ситуации с судейством.

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