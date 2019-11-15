СМИ рассказали, почему Головин не сыграет с Бельгией

Стало известно, по какой причине полузащитник сборной России Александр Головин пропустит матч девятого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Бельгией.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», хавбек испытывает дискомфорт в области паха.

Отмечается, что игрок «Монако» провёл на уколах матч 13-го тура французской Лиги 1 с «Дижоном» (1:0).

В следующем матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года подопечные Станислава Черчесова сыграют с Бельгией. Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 16 ноября.

Сборная России сумела досрочно квалифицироваться на Евро-2020.

Ранее Черчесов заявил, что Головин не сможет сыграть с Бельгией.