СМИ рассказали, почему Головин не сыграет с Бельгией
- РИА Новости
Как сообщает «Спорт-Экспресс», хавбек испытывает дискомфорт в области паха.
Отмечается, что игрок «Монако» провёл на уколах матч 13-го тура французской Лиги 1 с «Дижоном» (1:0).
В следующем матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года подопечные Станислава Черчесова сыграют с Бельгией. Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 16 ноября.
Сборная России сумела досрочно квалифицироваться на Евро-2020.
Ранее Черчесов заявил, что Головин не сможет сыграть с Бельгией.