Дюков высказался о проблеме с формой сборной России

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал возникшую проблему с новой формой сборной России.
Дюков высказался о проблеме с формой сборной России
  • РИА Новости

«Когда дизайн новой формы будет согласован, тогда и сборная в ней сыграет. Пока в Adidas нам не ответили. Работа с техническим спонсором — это продолжительный процесс, который занимает 14—15 месяцев», — сказал Дюков на пресс-конференции.

По его словам, в сентябре 2018 года был представлен макет формы, который не был согласован, а в январе был предложен новый вариант, но российская организация не одобрила и его.

«Но они её запустили и в результате получили то, что получили. Этот дизайн неудачен, есть вопросы по качеству. Надеемся, что будет проведена работа над ошибками, пока будем играть в старой», — добавил Дюков.

Ранее глава РФС подтвердил назначение Ашота Хачатурянца на пост главы судейского комитета.

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