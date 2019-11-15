Черчесов высказался о новой форме сборной России
- РИА Новости
«Есть федерация, есть технический спонсор, есть нюансы, которые должны доработать. Но мы в команде не обсуждали эту тему ни одну секунду. Кстати, наша нынешняя форма вначале тоже никому не нравилась», — сказал Черчесов на пресс-конференции.
Он подчеркнул, что национальная команда готова играть в той форме, которая будет предоставлена.
В следующем матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года подопечные Станислава Черчесова сыграют с Бельгией. Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 16 ноября.
Сборная России сумела досрочно квалифицироваться на Евро-2020.
Ранее Черчесов заявил, что Александр Головин не сможет сыграть с Бельгией.