Черчесов высказался о новой форме сборной России

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о новой форме национальной команды.
Черчесов высказался о новой форме сборной России
  • РИА Новости

«Есть федерация, есть технический спонсор, есть нюансы, которые должны доработать. Но мы в команде не обсуждали эту тему ни одну секунду. Кстати, наша нынешняя форма вначале тоже никому не нравилась», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что национальная команда готова играть в той форме, которая будет предоставлена.

В следующем матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года подопечные Станислава Черчесова сыграют с Бельгией. Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 16 ноября.

Сборная России сумела досрочно квалифицироваться на Евро-2020.

Ранее Черчесов заявил, что Александр Головин не сможет сыграть с Бельгией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить