Черчесов высказался о новой форме сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о новой форме национальной команды.

«Есть федерация, есть технический спонсор, есть нюансы, которые должны доработать. Но мы в команде не обсуждали эту тему ни одну секунду. Кстати, наша нынешняя форма вначале тоже никому не нравилась», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что национальная команда готова играть в той форме, которая будет предоставлена.

В следующем матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года подопечные Станислава Черчесова сыграют с Бельгией. Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 16 ноября.

Сборная России сумела досрочно квалифицироваться на Евро-2020.

Ранее Черчесов заявил, что Александр Головин не сможет сыграть с Бельгией.