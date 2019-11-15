Крал показал показал раздевалку сборной Чехии после выхода на Евро-2020

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Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал опубликовал фото из раздевалки сборной Чехии по футболу, которая гарантировала себе путёвку в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года.
Крал показал показал раздевалку сборной Чехии после выхода на Евро-2020
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«Едем на Евро-2020», — написал Крал в своём Instagram.

В матче девятого тура отборочного цикла Чехия одолела Косово со счётом 2:1. Крал отметился голом и результативной передачей.

Благодаря победе над прямым конкурентом сборная Чехии гарантировала себе второе место в группе А и путёвку на чемпионат Европы — 2020.

Крал перешёл в «Спартак» летом 2019 года. На данный момент на его счету восемь матчей в составе красно-белых.

Ранее Крал заявил, что Павел Недвед одобрил его переход в «Спартак».

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