Крал показал показал раздевалку сборной Чехии после выхода на Евро-2020
- @ceskarepre_cz
«Едем на Евро-2020», — написал Крал в своём Instagram.
В матче девятого тура отборочного цикла Чехия одолела Косово со счётом 2:1. Крал отметился голом и результативной передачей.
Благодаря победе над прямым конкурентом сборная Чехии гарантировала себе второе место в группе А и путёвку на чемпионат Европы — 2020.
Крал перешёл в «Спартак» летом 2019 года. На данный момент на его счету восемь матчей в составе красно-белых.
Ранее Крал заявил, что Павел Недвед одобрил его переход в «Спартак».