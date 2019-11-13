Крал заявил, что Недвед одобрил его переход в «Спартак»

Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал заявил, что бывший футболист сборной Чехии и «Ювентуса» Павел Недвед одобрил его переход в российский клуб.

«Он одобрил мой трансфер в «Спартак». Он сказал: «Хороший выбор, ты принял верное решение», — цитирует Крала Sport24.

Он также отметил, что ему было важно перейти в команду, где у него будет постоянная игровая практика.

Крал перешёл в «Спартак» летом 2019 года. На данный момент на его счету восемь матчей в составе красно-белых.

Ранее главный тренер команды Доменико Тедеско рассказал, почему принял предложение «Спартака».