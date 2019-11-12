Тедеско рассказал, почему принял предложение «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что был заинтригован возможностью попробовать свои силы в большом клубе за пределами Германии.

«Я мог бы тренировать в Бундеслиге. Но шанс поработать в большом клубе за границей — это очень интригующе. Для меня дело не в том, буду ли я на телеэкранах Москвы. Всё дело в том, считаю ли я свою задачу привлекательной. И «Спартак» — ни в коем случае не регресс. Это очень большой клуб. Руководство предложило мне долгосрочный контракт. Но я счёл два года самым справедливым решением. Таким образом, обе стороны получат лучшее первое представление друг о друге. Я тоже не из тех, использует клуб как трамплин, чтобы меня быстро заметили. Я могу представить, что останусь в «Спартаке» дольше», — заявил специалист в интервью Kicker.

Доменико Тедеско возглавил московский «Спартак» в октябре 2019 года после отставки Олега Кононова.

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