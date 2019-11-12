Промес поделился мнением о проблемах «Спартака»

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес считает, что частые смены наставников являются одной из причин нестабильных выступлений команды.
Промес поделился мнением о проблемах «Спартака»
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Если честно, я совсем не счастлив, когда наблюдаю за тем, на каком месте в чемпионате находится «Спартак». Для меня этот клуб всегда должен быть в тройке и биться за золото. Надеюсь, ребята сумеют переломить ситуацию, будут выходить на поле и биться за эмблему на груди. Частая смена тренеров — это проблема, но существуют и другие. Например, негативные разговоры о клубе, которые его окружают. Может быть, это имеет влияние на команду, мне тяжело судить. Вижу, что у «Спартака» сейчас хороший состав, есть сильные игроки, которые способны решать задачи», — заявил Промес в интервью Sport24.

После 16 туров московский «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Ранее Промес не исключил своего возвращения в «Спартак».

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