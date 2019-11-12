Промес не исключил своего возвращения в «Спартак»

Бывший футболист московского «Спартака» Квинси Промес, в настоящее время выступающий за «Аякс», не исключил возможности возвращения в российский клуб.

«У меня не было возможности рассказать об этом, но сейчас я признаюсь, что уйти из «Спартака» было очень сложным решением. Всегда говорил, что готов выступать за красно-белых всю карьеру, но не всегда в футболе получается так, как хочешь. Я состоялся как футболист именно в «Спартаке», стал лучшим бомбардиром команды, лиги, выигрывал титулы. Я обещал болельщикам, что не покину клуб, пока мы не станем чемпионами, — и мы стали. Возможно, однажды я вернусь в «Спартак», кто знает», — заявил голландец в интервью Sport24.

Промес перешёл из московского «Спартака» в испанскую «Севилью» в последний день летнего трансферного окна 2018 года.

Ранее Промес заявил, что играть с Глушаковым в «Спартаке» было фантастикой для него.