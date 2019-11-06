Промес: играть с Глушаковым в «Спартаке» было фантастикой для меня

Бывший полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес, который ныне выступает за амстердамский «Аякс», высказался о бывшем капитане российского клуба Денисе Глушакове.

«Играть вместе с Глушаковым для меня было фантастикой. Я бы никогда не стал его критиковать. Он был большим лидером команды, и в том числе из-за него мы стали чемпионами», — цитирует Промеса «Чемпионат».

Он также признался, что ничего не знает о конфликте Глушакова и бывшего главного тренера команды Массимо Карреры, так как его уже тогда не было в команде.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. Всего на его счету 166 матчей в составе красно-белых. В этих матчах он забил 66 мячей и сделал 33 результативные передачи.

Ранее Промес признался в любви к «Спартаку» в Instagram.