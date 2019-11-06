Промес признался в любви к «Спартаку» в Instagram

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес, который ныне выступает за амстердамский «Аякс», прокомментировал пост российского клуба в Instagram.
Промес признался в любви к «Спартаку» в Instagram
  • © ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Легендарный, я люблю тебя», — написал Промес в комментариях под постом, который посвящён сотому матчу на домашнем стадионе красно-белых — «Открытие Арене».

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. Всего на его счету 166 матчей в составе москвичей. В этих матчах он забил 66 мячей и сделал 33 результативные передачи.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о травме защитника «Спартака» Ильи Кутепова.

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