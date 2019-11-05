Черчесов высказался о травме защитника «Спартака» Кутепова

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал травму защитника московского «Спартака» Ильи Кутепова.

«За Ильёй смотрели, так как он начал играть, но травма повлияла на окончательное решение по вызову в национальную команду. Травма подумала за нас», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Он также ответил, всегда ли у него есть в голове мысли о вызове других футболистов в случае травм.

«Иногда работал и план С. Впереди еврокубки, потом тур РПЛ. Надеемся, все будут готовы. А то с Кипром Фернандес не играл, потому что не мог. Петров вышел — сломался, но у нас был ещё Караваев. Стараемся какие-то вещи просчитать, чтобы быть подстрахованными со всех сторон», — сказал Черчесов.

Сборная России сумела досрочно квалифицироваться на Евро-2020. С Бельгией россияне сыграют 16 ноября в Санкт-Петербурге, а с Сан-Марино — 19 ноября в Серравалле.

На данный момент подопечные Станислава Черчесова занимают второе место в группе I, набрав 21 очко.

Ранее Тедеско выразил уверенность, что Крал может заменить Кутепова в центре защиты «Спартака».