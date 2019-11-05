Черчесов высказался о травме защитника «Спартака» Кутепова
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- РИА Новости
«За Ильёй смотрели, так как он начал играть, но травма повлияла на окончательное решение по вызову в национальную команду. Травма подумала за нас», — сказал Черчесов на пресс-конференции.
Он также ответил, всегда ли у него есть в голове мысли о вызове других футболистов в случае травм.
«Иногда работал и план С. Впереди еврокубки, потом тур РПЛ. Надеемся, все будут готовы. А то с Кипром Фернандес не играл, потому что не мог. Петров вышел — сломался, но у нас был ещё Караваев. Стараемся какие-то вещи просчитать, чтобы быть подстрахованными со всех сторон», — сказал Черчесов.
Сборная России сумела досрочно квалифицироваться на Евро-2020. С Бельгией россияне сыграют 16 ноября в Санкт-Петербурге, а с Сан-Марино — 19 ноября в Серравалле.
На данный момент подопечные Станислава Черчесова занимают второе место в группе I, набрав 21 очко.
Ранее Тедеско выразил уверенность, что Крал может заменить Кутепова в центре защиты «Спартака».