Тедеско уверен, что Крал может заменить Кутепова в центре защиты «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос, кто в команде может заменить в центре обороны травмированного Илью Кутепова.

«Алекс Крал может сыграть одного из трёх центральных защитников. В пражской «Славии» он играл и левого центрального, и правого центрального. Он может сыграть на любой позиции в центре обороны. Также у нас есть Илья Гапонов», — приводит слова Тедеско ТАСС.

Кутепов получил повреждение в матче 15-го тура Российской премьер-лиги с тульским «Арсеналом», в котором «Спартак» потерпел поражение со счётом 0:1.

На данный момент москвичи с 18 очками занимают девятое место в чемпионате России.

Ранее Тедеско прокомментировал слова хавбека красно-белых Андре Шюррле о завершении карьеры.