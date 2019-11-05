Тедеско уверен, что Крал может заменить Кутепова в центре защиты «Спартака»

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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос, кто в команде может заменить в центре обороны травмированного Илью Кутепова.
Тедеско уверен, что Крал может заменить Кутепова в центре защиты «Спартака»
  • © Yevgeny Philippov
  • globallookpress.com

«Алекс Крал может сыграть одного из трёх центральных защитников. В пражской «Славии» он играл и левого центрального, и правого центрального. Он может сыграть на любой позиции в центре обороны. Также у нас есть Илья Гапонов», — приводит слова Тедеско ТАСС.

Кутепов получил повреждение в матче 15-го тура Российской премьер-лиги с тульским «Арсеналом», в котором «Спартак» потерпел поражение со счётом 0:1.

На данный момент москвичи с 18 очками занимают девятое место в чемпионате России.

Ранее Тедеско прокомментировал слова хавбека красно-белых Андре Шюррле о завершении карьеры.

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