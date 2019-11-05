Тренер «Спартака» Тедеско прокомментировал слова Шюррле о завершении карьеры

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос о возможных ментальных проблемах полузащитника команды Андре Шюррле, который в недавнем интервью признался, что задумывался о завершении карьеры.

«У него абсолютно нет проблем. Он не играет, так как у него травма. Я читал это интервью. Первое, что я хочу сказать: он был очень открыт и это довольно деликатная тема. Он сказал, что, когда не играл в «Боруссии», его посещали такие мысли, мысли, которые шли изнутри», — цитирует Тедеско Sport24.

Он также отметил, что внимательно следит за работой Шюррле на тренировках. По его словам, игрок очень мотивирован и является одним из лидеров команды.

Ранее капитан красно-белых Георгий Джикия заявил, что «Спартак» пропустил нелепый мяч в матче с «Арсеналом».