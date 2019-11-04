Джикия считает, что «Спартак» пропустил нелепый мяч в матче с «Арсеналом»

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал поражение от тульского «Арсенала» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Понятное дело, что пропустили нелепый гол. Он был единственным опасным моментом, который создал «Арсенал». Что касается нас — мы не смогли впереди сделать последний пас, чтобы тоже забить», — цитирует защитника «Чемпионат».

Он отметил, что красно-белые создавали моменты, но не получалось их реализовать. По его словам, главный тренер команды Доменико Тедеско был спокоен в перерыве, и «Спартак» перестроился, после чего владел инициативой на поле.

«Посмотрим, что можно поменять, чтобы добиться победы. Мы доверяем тренерскому штабу, поэтому будем анализировать, смотреть и работать дальше», — сказал Джикия.

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 0:1.

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