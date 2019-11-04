Тренер «Спартака» рассказал о травме Кутепова

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал повреждение защитника команды Ильи Кутепова в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом».

«Перед матчем врачи сказали, что у нас три игрока в зоне риска по результатам обследований. Это Алекс Крал, Наиль Умяров и Кутепов. Мы рискнули Кутеповым — и вы видите, что произошло. Иногда приводит к печальным последствиям», — сказал Тедеско на послематчевой пресс-конференции.

По его словам, ему пока непонятно, что именно с Кутеповым, но предположил, что защитник получил повреждение мышц задней поверхности бедра.

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершился со счётом 0:1.

Ранее Тедеско рассказал о схеме «Спартака» в матче с «Арсеналом».