Тренер «Спартака» рассказал о травме Кутепова

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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал повреждение защитника команды Ильи Кутепова в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом».
Тренер «Спартака» рассказал о травме Кутепова
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«Перед матчем врачи сказали, что у нас три игрока в зоне риска по результатам обследований. Это Алекс Крал, Наиль Умяров и Кутепов. Мы рискнули Кутеповым — и вы видите, что произошло. Иногда приводит к печальным последствиям», — сказал Тедеско на послематчевой пресс-конференции.

По его словам, ему пока непонятно, что именно с Кутеповым, но предположил, что защитник получил повреждение мышц задней поверхности бедра.

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершился со счётом 0:1.

Ранее Тедеско рассказал о схеме «Спартака» в матче с «Арсеналом».

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