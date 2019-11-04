Тедеско рассказал о схеме «Спартака» в матче с «Арсеналом»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал об изменении игровой схемы своей команды в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом».

«Снял бы Кутепова, даже если бы он не получил травму. Идея новой игровой схемы пришла на 15—20-й минуте, но изменили её только во втором тайме. Нужно ещё работать над этим, нельзя по щелчку пальцев сменить схему — это сложный процесс, а мы работаем всего две с половиной недели», — сказал специалист на послематчевой пресс-конференции.

По его словам, новая схема подразумевает иную игру как в обороне, так и в атаке. При этом многое зависит от открытых зон. Тедеско также признался, что хотел выпустить на поле хавбека Алекса Крала.

«Хотел выпустить Крала, но забыл о лимите. Знал это правило, но забыл во время матча. Хорошо, помощники подсказали», — добавил Тедеско.

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершился со счётом 0:1.

Ранее сообщалось, что футболист Денис Глушаков лайкнул пост о поражении «Спартака» от «Арсенала».