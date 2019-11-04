Тедеско рассказал о схеме «Спартака» в матче с «Арсеналом»
- @fcsm_official
«Снял бы Кутепова, даже если бы он не получил травму. Идея новой игровой схемы пришла на 15—20-й минуте, но изменили её только во втором тайме. Нужно ещё работать над этим, нельзя по щелчку пальцев сменить схему — это сложный процесс, а мы работаем всего две с половиной недели», — сказал специалист на послематчевой пресс-конференции.
По его словам, новая схема подразумевает иную игру как в обороне, так и в атаке. При этом многое зависит от открытых зон. Тедеско также признался, что хотел выпустить на поле хавбека Алекса Крала.
«Хотел выпустить Крала, но забыл о лимите. Знал это правило, но забыл во время матча. Хорошо, помощники подсказали», — добавил Тедеско.
Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершился со счётом 0:1.
Ранее сообщалось, что футболист Денис Глушаков лайкнул пост о поражении «Спартака» от «Арсенала».