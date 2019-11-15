Экс-тренер «Зенита» считает, что Комличенко пока не способен составить конкуренцию Дзюбе

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Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела раскритиковал игру нападающего «Млада-Болеслава» и сборной России Николая Комличенко.
Экс-тренер «Зенита» считает, что Комличенко пока не способен составить конкуренцию Дзюбе
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«Думаю, Комличенко не способен сейчас составить конкуренцию Дзюбе», — приводят слова специалиста «Известия».

Также он отметил, ему очень не нравится игра Комличенко, за которой он наблюдает каждую неделю в чемпионате Чехии.

«Он высокий мощный парень, но у него нет скорости. Комличенко — форвард одного момента, ждёт, пока мяч дойдёт до него», — добавил Петржела.

Комличенко, который является лучшим бомбардиром прошлого сезона чемпионата Чехии, впервые получил вызов в сборную в мае 2019 года, а дебютировал 20 октября в матче с национальной командой Шотландии.

Ранее Комличенко рассказал, что отношение Станислава Черчесова к нему поменялось.

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