Комличенко рассказал, что отношение Черчесова к нему поменялось

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Нападающий сборной России и чешского клуба «Млада-Болеслав» Николай Комличенко рассказал, что главный тренер национальной команды Станислав Черчесов изменил своё отношение к нему.
Комличенко рассказал, что отношение Черчесова к нему поменялось
  • РИА Новости

«Отношение тренера ко мне поменялось, меня уже лучше знают, от меня требуют не сбавлять, а только прибавлять», — приводит слова Комличенко ТАСС.

Он отметил, что не было никаких разговоров о его возможном выходе на поле в предстоящем 16 ноября матче с Бельгией в рамках квалификации на Евро-2020.

24-летний форвард впервые получил вызов в сборную в мае 2019 года, а дебютировал 20 октября в матче с национальной командой Шотландии.

Ранее сообщалось, что Александр Головин снова тренируется по индивидуальной программе на сборе в Сочи.

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