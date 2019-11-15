Трушечкин допускает, что сборная Бельгии не выложится на 100% в матче с Россией

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Роман Трушечкин поделился ожиданиями от матча между сборными России и Бельгии по футболу в отборочном турнире Евро-2020.

«Мы ведь и перед игрой в Брюсселе не могли предсказать, что сборная откроет счёт. А когда мы забиваем, то уже возможны любые варианты. Сейчас, пока игра не началась, мне тяжело угадывать. Я допущу, что сборная Бельгии не сыграет спустя рукава, но и на 100% не будет выкладываться», — сказал Трушечкин в интервью RT.

Журналист добавил, что от сборной Бельгии можно ждать экспериментального состава на матч с Россией.

«Соперник свою задачу решил, и как раз с его стороны возможны эксперименты, будет дана практика футболистам, которые раньше меньше играли. Тогда у нас появится больше шансов. А может и нет, потому что этим людям тоже хочется себя ярко проявить. В любом случае я всегда жду яркого футбола от всех матчей и думаю, что забитые мячи будут с обеих сторон, а исход игры не могу предсказать», — добавил Трушечкин.

Сборная России сумела досрочно квалифицироваться на Евро-2020. С Бельгией россияне сыграют 16 ноября в Санкт-Петербурге, а с Сан-Марино — 19 ноября в Серравалле.

Для того чтобы занять первое место в группе, сборной России необходимо победить Бельгию либо со счётом 2:0, либо с разницей в три мяча, а затем обыграть команду Сан-Марино.

Ранее экс-главный тренер «Динамо» Сергей Силкин рассказал, как сборной России по футболу набрать очки в матче с Бельгией.