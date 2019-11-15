Эксперт рассказал, как сборной России по футболу набрать очки в матче с Бельгией

Экс-главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о том, как может закончиться матч между сборными России и Бельгии в отборочном турнире Евро-2020.

«Всё будет зависеть от того, как сложится игра. Если наши забьют первыми, возможно, наберём очки. Сколько — не могу сказать. А если соперник откроет счёт, то сложно будет отыграться. Придётся раскрываться, а у Бельгии очень хорошие футболисты, чтобы этим воспользоваться», — рассказал Силкин в интервью RT.

Сборная России сумела досрочно квалифицироваться на Евро-2020. С Бельгией россияне сыграют 16 ноября в Санкт-Петербурге, а с Сан-Марино — 19 ноября в Серравалле.

Для того чтобы занять первое место в группе, сборной России необходимо победить Бельгию либо со счётом 2:0, либо с разницей в три мяча, а затем обыграть команду Сан-Марино.

Ранее комментатор телеканала «Матч ТВ» рассказал, кто должен сыграть в защите сборной России против Бельгии.