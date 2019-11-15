Комментатор «Матч ТВ» рассказал, кто должен сыграть в защите сборной России против Бельгии

Телекомментатор Роман Трушечкин, который будет работать на матче с Бельгией, рассказал, какой он видит центральную защиту сборной России по футболу в ближайшем матче отборочного турнира Евро-2020.

«Не думаю, что будут какие-то отступления от уже существующей схемы и мы выйдем с тремя центральными защитниками. Мне кажется, что сыграет давно найденная пара Георгий Джикия — Андрей Семёнов. Если смотреть в будущее, то на чемпионате Европы тоже будут сильные команды, и защитникам надо приобретать уверенность. Мы не должны прыгать от схемы к схеме. Черчесову нужна стабильность той схемы, которую он нашёл по ходу этого турнира. Так что будет совершенно обычная линия обороны, если только травмы не вмешаются», — сказал Трушечкин RT.

Сборная России сумела досрочно квалифицироваться на Евро-2020. С Бельгией россияне сыграют 16 ноября в Санкт-Петербурге, а с Сан-Марино — 19 ноября в Серравалле.

Для того чтобы занять первое место в группе, сборной России необходимо победить Бельгию либо со счётом 2:0, либо с разницей в три мяча, а затем обыграть команду Сан-Марино.

Ранее бывший игрок сборной России по футболу Ролан Гусев прокомментировал возможное участие Зелимхана Бакаева в предстоящем матче с Бельгией.