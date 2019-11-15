Гусев о Бакаеве: в полузащите сборной России есть более сильные игроки

Бывший игрок сборной России по футболу Ролан Гусев поделился мнением о возможном участии полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева в ближайших матчах за национальную команду.

«Мне кажется, что есть более сильные футболисты в этой линии, чем Бакаев. И Саша Головин, и братья Миранчук, и Ильзат Ахметов. Хотя я не знаю того, что знает главный тренер. Это его прерогатива — определять состав по состоянию футболистов», — сказал Гусев RT.

Сборная России сумела досрочно квалифицироваться на Евро-2020. С Бельгией россияне сыграют 16 ноября в Санкт-Петербурге, а с Сан-Марино — 19 ноября в Серравалле.

Для того чтобы занять первое место в группе, сборной России необходимо победить Бельгию либо со счётом 2:0, либо с разницей в три мяча, а затем обыграть команду Сан-Марино.

Ранее бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о перспективах Вячеслава Караваева в сборной России.