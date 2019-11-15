Силкин: для сборной Караваеву нужно не просто провести несколько матчей в клубе

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин рассказал, что нужно защитнику Вячеславу Караваеву для попадания в основной состав сборной России по футболу на матчи с Бельгией и Сан-Марино.

«Хотелось бы, чтобы молодые ребята навязывали конкуренцию, ведь за ними будущее. Но оставшиеся матчи не будут товарищескими, а в первом из них встречаемся с командой, которая на вершине рейтинга ФИФА. Караваеву, чтобы себя зарекомендовать, нужно всё-таки не просто несколько матчей в клубе провести. Фернандес уже давно нашёл себя и в ЦСКА, и в сборной», — сказал Силкин RT.

Сборная России сумела досрочно квалифицироваться на Евро-2020. С Бельгией россияне сыграют 16 ноября в Санкт-Петербурге, а с Сан-Марино — 19 ноября в Серравалле.

Для того чтобы занять первое место в группе, сборной России необходимо победить Бельгию либо со счётом 2:0, либо с разницей в три мяча, а затем обыграть команду Сан-Марино.

Ранее Силкин заявил, что для сборной России Бельгия является серьёзным раздражителем.