Силкин: для сборной России Бельгия является серьёзным раздражителем

Короткая ссылка
Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин рассказал, как, по его мнению, пройдёт встреча между сборными России и Бельгии в отборочном матче Евро-2020.
Силкин: для сборной России Бельгия является серьёзным раздражителем
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Сборная сыграет от соперника, потому что он очень силён. Это Бельгия может говорить, что она чем-то удивит, покажет яркую игру, так как она уже досрочно попала на Евро-2020. Для россиян Бельгия является серьёзным раздражителем, у игроков будет очень высокая мотивация. Думаю, подопечные Черчесова всё сделают, чтобы добиться результата, хотя это будет очень сложно», — сказал Силкин RT.

Сборная России сумела досрочно квалифицироваться на Евро-2020. С Бельгией россияне сыграют 16 ноября в Санкт-Петербурге, а с Сан-Марино — 19 ноября в Серравалле.

Для того чтобы занять первое место в группе, сборной России необходимо победить Бельгию либо со счётом 2:0, либо с разницей в три мяча, а затем обыграть команду Сан-Марино.

Ранее Артём Дзюба заявил, что его безумно расстраивает, что Александр Головин и Денис Черышев не сыграют с Бельгией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить