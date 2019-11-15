Силкин: для сборной России Бельгия является серьёзным раздражителем

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин рассказал, как, по его мнению, пройдёт встреча между сборными России и Бельгии в отборочном матче Евро-2020.

«Сборная сыграет от соперника, потому что он очень силён. Это Бельгия может говорить, что она чем-то удивит, покажет яркую игру, так как она уже досрочно попала на Евро-2020. Для россиян Бельгия является серьёзным раздражителем, у игроков будет очень высокая мотивация. Думаю, подопечные Черчесова всё сделают, чтобы добиться результата, хотя это будет очень сложно», — сказал Силкин RT.

Сборная России сумела досрочно квалифицироваться на Евро-2020. С Бельгией россияне сыграют 16 ноября в Санкт-Петербурге, а с Сан-Марино — 19 ноября в Серравалле.

Для того чтобы занять первое место в группе, сборной России необходимо победить Бельгию либо со счётом 2:0, либо с разницей в три мяча, а затем обыграть команду Сан-Марино.

Ранее Артём Дзюба заявил, что его безумно расстраивает, что Александр Головин и Денис Черышев не сыграют с Бельгией.