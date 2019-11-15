Хохлов не исключает, что Бакаев получит шанс в сборной России

Бывший игрок сборной России по футболу Дмитрий Хохлов поделился мнением о перспективе полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева в национальной команде.

«Бакаев действительно проводит здорово последние игры. Возможно, он получит шанс. Но есть и другие игроки довольно высокого уровня, ведь это же сборная», — сказал Хохлов RT.

Сборная России сумела досрочно квалифицироваться на Евро-2020. С Бельгией россияне сыграют 16 ноября в Санкт-Петербурге, а с Сан-Марино — 19 ноября в Серравалле.

Для того чтобы занять первое место в группе, сборной России необходимо победить Бельгию либо со счётом 2:0, либо с разницей в три мяча, а затем обыграть команду Сан-Марино.

Ранее комментатор телеканала «Матч ТВ» рассказал, кто должен сыграть в защите сборной России против Бельгии.