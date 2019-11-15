Гусев: в стране нет вратаря лучше Акинфеева, Гилерме до него далеко

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Бывший игрок ЦСКА и сборной России по футболу Ролан Гусев заявил, что Игорь Акинфеев остаётся лучшим вратарём в стране после ухода из национальной команды.
Гусев: в стране нет вратаря лучше Акинфеева, Гилерме до него далеко
  • РИА Новости
  • © Артур Лебедев

«В стране нет лучше вратаря. Как бы мы ни хотели, но Акинфеев сейчас — номер один. Мы можем говорить о Маринато Гилерме, об Андрее Лунёве, но мы все видим, на протяжении скольких лет Акинфеев играет на таком уровне. Да и защитники его чувствуют по-особенному. Не в обиду будет сказано Гилерме, но ему далеко до Игоря», — сказал Гусев RT.

Сборная России сумела досрочно квалифицироваться на Евро-2020. С Бельгией россияне сыграют 16 ноября в Санкт-Петербурге, а с Сан-Марино — 19 ноября в Серравалле.

Для того чтобы занять первое место в группе, сборной России необходимо победить Бельгию либо со счётом 2:0, либо с разницей в три мяча, а затем обыграть команду Сан-Марино.

Ранее Станислав Черчесов заявил, что не говорил с Акинфеевым о возвращении в сборную России.

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