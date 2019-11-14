Нигматуллин: победа 1:0 над Бельгией не устроит Черчесова

Бывший голкипер московского «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о предстоящем матче национальной команды со сборной Бельгии в рамках квалификации на чемпионат Европы 2020 года.

«Расстроится ли Черчесов, если мы обыграем Бельгию 1:0? Полностью такой результат его точно не удовлетворит. Станислав Саламович — человек честолюбивый и целеустремлённый. Он и год назад расстроился, что сборная попала всего лишь в восьмёрку сильнейших на чемпионате мира. Хотя для многих это была суперсенсация», — приводит слова Нигматуллина «Советский спорт».

Он также отчасти согласился с мнением, что выход на Евро-2020 со второго места в группе позволит избежать шапкозакидательских настроений.

«Обыграем сейчас уверенно Бельгию — начнётся эйфория. Но Черчесов её остановит. Он умеет возвращать с небес на землю. Если же получим в Питере 0:3, пойдут другие разговоры — что мы можем обыгрывать только Кипр и Сан-Марино. Такие разговоры Черчесову точно не нужны», — добавил бывший голкипер национальной команды.

Сборная России сумела досрочно квалифицироваться на Евро-2020. С Бельгией россияне сыграют 16 ноября в Санкт-Петербурге, а с Сан-Марино — 19 ноября в Серравалле.

Для того чтобы занять первое место в группе, сборной России необходимо победить Бельгию либо со счётом 2:0, либо с разницей в три мяча, а затем обыграть команду Сан-Марино.

Ранее Нигматуллин высказал мнение, что слухи о возможном возвращении Игоря Акинфеева могут сбить сборную России с толку.