Нигматуллин считает, что слухи об Акинфееве могут сбить сборную России с толку

Бывший голкипер московского «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин высказал мнение о призывах вернуть в национальную команду Игоря Акинфеева в свете ошибок нынешнего вратаря сборной Маринато Гилерме.

«Я этих разговоров не понимаю. Сколько ошибок допустил Гилерме в сборной России? Что-то не припомню… Да, в клубе, бывает, он совершает промахи. Ну так Акинфеев и похлеще Гилерме ошибался! Так что нет у нас никакой проблемы с вратарями. Не имею ничего против Акинфеева, но Гилерме своей игрой заслужил то доверие, которое ему оказывается в отборочном цикле Евро-2020», — приводит слова Нигматуллина «Советский спорт».

Он отметил, что журналисты могли выдумать историю о разговоре Черчесова с Акинфеевым по поводу его возвращения в сборную.

«Вообще это не очень похоже на Черчесова. Он-то понимает, что все эти слухи об Акинфееве могут сбить команду с толку. Сейчас же мы к Бельгии готовимся. И на 99,9% в воротах сыграет Гилерме. Зачем его нервировать? Я, кстати, не сомневаюсь, что ошибки в «Локо» не повлияют на его уверенную игру за сборную. Не для того я 12 лет назад привозил Гилерме в Россию, чтобы сейчас за него оправдываться. Он очень хороший парень. Всё наладится», — добавил спортсмен.

После результативной ошибки Гилерме в матче Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Локомотивом» появилась информация, что Черчесов звонил завершившему карьеру в сборной Акинфееву и уговаривал его вернуться в состав на Евро-2020.

33-летний Гилерме играет за сборную России с 2016 года. В его активе 12 матчей за национальную команду, девять из которых он отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что Мария Ласицкене готова сыграть в воротах сборной России на Евро-2020.