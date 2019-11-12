Ласицкене готова сыграть в воротах сборной России на Евро-2020

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене выразила готовность сыграть за сборную России по футболу на чемпионате Европы 2020 года.

В своём Instagram Ласицкене опубликовала видео, на котором она, находясь в воротах, отбивает ногой мяч, летящий в нижний угол, и сопроводила его подписью: «Сборная России, если Игорь Акинфеев так и не вернётся к Евро-2020, могу попробовать сыграть».

Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России после домашнего чемпионата мира 2018 года.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов назвал главный плюс успешного выступления сборной России на ЧМ.