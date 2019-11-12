Ласицкене готова сыграть в воротах сборной России на Евро-2020
- © Григорий Сысоев
- РИА Новости
В своём Instagram Ласицкене опубликовала видео, на котором она, находясь в воротах, отбивает ногой мяч, летящий в нижний угол, и сопроводила его подписью: «Сборная России, если Игорь Акинфеев так и не вернётся к Евро-2020, могу попробовать сыграть».
Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России после домашнего чемпионата мира 2018 года.
Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов назвал главный плюс успешного выступления сборной России на ЧМ.