Черчесов назвал главный плюс успешного выступления сборной России на ЧМ
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«Мы знаем, что после чемпионата мира очень много детей пошло в футбольные секции. Раньше, когда дети играли во дворе, они кричали, что они Роналду, Месси или Неймар. Теперь они кричат, что они Головин, Акинфеев или Дзюба. Это самое главное для нас и для меня в частности», — приводит слова Черчесова Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
На ЧМ-2018 сборная России дошла до четвертьфинала, в котором по пенальти уступила Хорватии.
Национальная команда проводит сбор в Сочи перед отборочными матчами Евро-2020 со сборными Бельгии и Сан-Марино, которые пройдут 16 и 19 ноября.
Сборная России досрочно обеспечила себе участие на чемпионат Европы. Континентальное первенство состоится с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы.
Ранее Черчесов прокомментировал реакцию полузащитника Ильзата Ахметова на свою критику в его адрес.