Черчесов назвал главный плюс успешного выступления сборной России на ЧМ

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал об основном изменении, которое произошло после успешного выступления национальной команды на домашнем чемпионате мира 2018 года.
Черчесов назвал главный плюс успешного выступления сборной России на ЧМ
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«Мы знаем, что после чемпионата мира очень много детей пошло в футбольные секции. Раньше, когда дети играли во дворе, они кричали, что они Роналду, Месси или Неймар. Теперь они кричат, что они Головин, Акинфеев или Дзюба. Это самое главное для нас и для меня в частности», — приводит слова Черчесова Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

На ЧМ-2018 сборная России дошла до четвертьфинала, в котором по пенальти уступила Хорватии.

Национальная команда проводит сбор в Сочи перед отборочными матчами Евро-2020 со сборными Бельгии и Сан-Марино, которые пройдут 16 и 19 ноября.

Сборная России досрочно обеспечила себе участие на чемпионат Европы. Континентальное первенство состоится с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы.

Ранее Черчесов прокомментировал реакцию полузащитника Ильзата Ахметова на свою критику в его адрес.

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