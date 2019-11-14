Алдонин пожелал сборной России качественно сыграть с Бельгией в отборе на Евро-2020

Бывший полузащитник сборной России по футболу Евгений Алдонин поделился ожиданиями от матча национальной команды со сборной Бельгии в рамках квалификации на чемпионат Европы 2020 года.

«По большому счёту, главная задача выполнена — мы вышли на чемпионат Европы. С интересом буду следить за этим матчем, потому что будем играть с одной из лучших сборных мира. Бельгия обладает серьёзным мастеровитым составом. Думаю, встреча получится интересной, на кону стоит первое место в группе. Не хотелось бы давать конкретных прогнозов, просто пожелаю национальной команде качественной игры и победы», — заявил Алдонин RT.

Матч Россия — Бельгия состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге.

Ранее Вячеслав Караваев рассказал о позитивном настроении в сборной России перед матчем с Бельгией.