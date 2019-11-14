Алдонин пожелал сборной России качественно сыграть с Бельгией в отборе на Евро-2020

Короткая ссылка
Бывший полузащитник сборной России по футболу Евгений Алдонин поделился ожиданиями от матча национальной команды со сборной Бельгии в рамках квалификации на чемпионат Европы 2020 года.
Алдонин пожелал сборной России качественно сыграть с Бельгией в отборе на Евро-2020
  • © rfs.ru

«По большому счёту, главная задача выполнена — мы вышли на чемпионат Европы. С интересом буду следить за этим матчем, потому что будем играть с одной из лучших сборных мира. Бельгия обладает серьёзным мастеровитым составом. Думаю, встреча получится интересной, на кону стоит первое место в группе. Не хотелось бы давать конкретных прогнозов, просто пожелаю национальной команде качественной игры и победы», — заявил Алдонин RT.

Матч Россия — Бельгия состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге.

Ранее Вячеслав Караваев рассказал о позитивном настроении в сборной России перед матчем с Бельгией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить