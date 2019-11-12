СМИ: Стерлинга отстранили от матча за сборную Англии из-за конфликта с Гомесом

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Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг отстранён от предстоящего матча квалификации чемпионата Европы 2020-го с Черногорией из-за конфликта с партнёром по национальной команде — защитником «Ливерпуля» Джо Гомесом.
СМИ: Стерлинга отстранили от матча за сборную Англии из-за конфликта с Гомесом
  • © Darren Staples via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Как сообщает The Guardian, 24-летний форвард был отстранён от участия во встрече по решению тренерского штаба сборной после его стычки с Гомесом по прибытии в расположение национальной команды.

Конфликт Стерлинга и Гомеса начался ещё в матче 12-го тура Английской премьер-лиги с «Ливерпулем», в котором «Манчестер Сити» проиграл со счётом (1:3).

Матч Англия — Черногория состоится 14 ноября на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Александр Головин может пропустить матч с Бельгией.

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