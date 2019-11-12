СМИ: Стерлинга отстранили от матча за сборную Англии из-за конфликта с Гомесом
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Как сообщает The Guardian, 24-летний форвард был отстранён от участия во встрече по решению тренерского штаба сборной после его стычки с Гомесом по прибытии в расположение национальной команды.
Конфликт Стерлинга и Гомеса начался ещё в матче 12-го тура Английской премьер-лиги с «Ливерпулем», в котором «Манчестер Сити» проиграл со счётом (1:3).
Матч Англия — Черногория состоится 14 ноября на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
Ранее сообщалось, что Александр Головин может пропустить матч с Бельгией.