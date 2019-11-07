В РФС рассказали о развлекательной программе для болельщиков перед матчем Россия — Бельгия

Российский футбольный союз (РФС) сообщил подробности о развлекательной программе для болельщиков матча девятого тура группового этапа квалификации на чемпионат Европы 2020 года между сборными России и Бельгии.

РФС при поддержке правительства Санкт-Петербурга готовит для болельщиков сборной масштабную развлекательную программу под названием «Наши парни в городе», в рамках которой пройдёт автограф-сессия, «Матч со звёздами», будут организованы публичные трансляции матча, а также концертная постановка «Симфоническое КИНО», которая пройдёт в чаше стадиона «Газпром Арена» непосредственно перед матчем.

Отмечается, что развлекательная программа начнётся в 17:00. Матч Россия — Бельгия, запланированный на 16 ноября, начнётся в 20:00 мск.

Ранее сообщалось, что Денис Черышев пропустит несколько недель из-за травмы.