В РФС рассказали о развлекательной программе для болельщиков перед матчем Россия — Бельгия
РФС при поддержке правительства Санкт-Петербурга готовит для болельщиков сборной масштабную развлекательную программу под названием «Наши парни в городе», в рамках которой пройдёт автограф-сессия, «Матч со звёздами», будут организованы публичные трансляции матча, а также концертная постановка «Симфоническое КИНО», которая пройдёт в чаше стадиона «Газпром Арена» непосредственно перед матчем.
Отмечается, что развлекательная программа начнётся в 17:00. Матч Россия — Бельгия, запланированный на 16 ноября, начнётся в 20:00 мск.
Ранее сообщалось, что Денис Черышев пропустит несколько недель из-за травмы.