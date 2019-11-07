СМИ: Черышев пропустит несколько недель из-за травмы

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Полузащитник испанской «Валенсии» и сборной России по футболу Денис Черышев выбыл не несколько недель из-за травмы бедра.
СМИ: Черышев пропустит несколько недель из-за травмы
  • РИА Новости

Как сообщает Superdeporte, российский хавбек пропустит несколько недель из-за повреждения бедра, которое он получил в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с французским «Лиллем», и, таким образом, не сможет сыграть за сборную России в предстоящих матчах с Бельгией и Сан-Марино, в матчах испанской Примеры с «Гранадой» и «Бетисом», а его участие в матче пятого тура Лиги чемпионов с «Челси» находится под вопросом.

Ранее тренер «Валенсии» рассказал о травме Черышева.

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