СМИ: Черышев пропустит несколько недель из-за травмы

Полузащитник испанской «Валенсии» и сборной России по футболу Денис Черышев выбыл не несколько недель из-за травмы бедра.

Как сообщает Superdeporte, российский хавбек пропустит несколько недель из-за повреждения бедра, которое он получил в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с французским «Лиллем», и, таким образом, не сможет сыграть за сборную России в предстоящих матчах с Бельгией и Сан-Марино, в матчах испанской Примеры с «Гранадой» и «Бетисом», а его участие в матче пятого тура Лиги чемпионов с «Челси» находится под вопросом.

Ранее тренер «Валенсии» рассказал о травме Черышева.