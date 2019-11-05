Футболист «Уфы» Фомин отреагировал на свой вызов в сборную России

Полузащитник «Уфы» Даниил Фомин поделился эмоциями от первого в карьере вызова в сборную России по футболу.

«Испытываю, конечно, только положительные эмоции, вчера узнал об этом. Лежал на процедурах после тренировки, ко мне подошёл наш тренер Николай Сафрониди и сообщил данную новость. Я сначала подумал, что это какая-то шутка, но всё оказалось правдой», — цитирует Фомина «Чемпионат».

По словам футболиста, его поздравила вся команда. Также он добавил, что хотел бы поблагодарить за доверие главного тренера «Уфы» Вадима Евсеева.

«Звонил ли Черчесов? Нет, пока что со мной никто не связывался. На сбор планирую приехать и показать себя с лучшей стороны, зарекомендовать перед тренерским штабом сборной России», — подчеркнул Фомин.

Сборная России сумела досрочно квалифицироваться на Евро-2020. С Бельгией россияне сыграют 16 ноября в Санкт-Петербурге, а с Сан-Марино — 19 ноября в Серравалле.

На данный момент подопечные Станислава Черчесова занимают второе место в группе I, набрав 21 очко.

Ранее Черчесов прокомментировал вызов в сборную России футболиста «Уфы» Фомина.