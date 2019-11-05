Черчесов прокомментировал вызов в сборную России футболиста «Уфы» Фомина

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, почему принял решение вызвать полузащитника «Уфы» Даниила Фомина для подготовки к матчам отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Бельгией и Сан-Марино.
Черчесов прокомментировал вызов в сборную России футболиста «Уфы» Фомина
  • РИА Новости

«Он игрок молодёжной сборной, играл почти все игры. В «Уфе» играет постоянно, забил несколько мячей. На сборе в Австрии видел его. Решили посмотреть его в деле, потому что до Евро осталось два сбора. Если ситуация позволит, увидим его на поле. Так бывает на каждом сборе. В этот раз вызвал его и Жемалетдинова. Ахметова не вызвали. Сегодня ситуация такая», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Он также отметил, что Ильзат Ахметов, по мнению тренерского штаба национальной команды, недостаточно хорошо выступает в ЦСКА.

Сборная России сумела досрочно квалифицироваться на Евро-2020. С Бельгией россияне сыграют 16 ноября в Санкт-Петербурге, а с Сан-Марино — 19 ноября в Серравалле.

На данный момент подопечные Станислава Черчесова занимают второе место в группе I, набрав 21 очко.

Ранее Черчесов объяснил, почему не вызвал Александра Соболева и Фёдора Чалова в сборную России.

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