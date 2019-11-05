Черчесов высказался о возможной персональной опеке Азара в матче с Бельгией
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«Ситуации бывают разные. Сейчас не могу ответить на этот вопрос. В первой игре не делали этого. Когда футболист появляется в той или иной зоне, футболисты передают его друг другу. А если крыть всех индивидуально, ломается командная игра, особенно если игрок меняет свою позицию. Не будешь же за ним ходить. А если он привязан к одной позиции, это может иметь смысл», — сказал Черчесов на пресс-конференции.
Сборная России сумела досрочно квалифицироваться на Евро-2020. С Бельгией россияне сыграют 16 ноября в Санкт-Петербурге, а с Сан-Марино — 19 ноября в Серравалле.
На данный момент подопечные Станислава Черчесова занимают второе место в группе I, набрав 21 очко.
Ранее Черчесов заявил, что Бельгия не является самым сильным соперником.