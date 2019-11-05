Черчесов высказался о возможной персональной опеке Азара в матче с Бельгией

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос, будет ли его команда персонально опекать лидера Бельгии Эдена Азара в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года.
Черчесов высказался о возможной персональной опеке Азара в матче с Бельгией
  • © Yorick Jansens/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Ситуации бывают разные. Сейчас не могу ответить на этот вопрос. В первой игре не делали этого. Когда футболист появляется в той или иной зоне, футболисты передают его друг другу. А если крыть всех индивидуально, ломается командная игра, особенно если игрок меняет свою позицию. Не будешь же за ним ходить. А если он привязан к одной позиции, это может иметь смысл», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Сборная России сумела досрочно квалифицироваться на Евро-2020. С Бельгией россияне сыграют 16 ноября в Санкт-Петербурге, а с Сан-Марино — 19 ноября в Серравалле.

На данный момент подопечные Станислава Черчесова занимают второе место в группе I, набрав 21 очко.

Ранее Черчесов заявил, что Бельгия не является самым сильным соперником.

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