Черчесов: Бельгия не является самым сильным соперником

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов дал характеристику национальной команде Бельгии, с которой его подопечные проведут матч в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.
Черчесов: Бельгия не является самым сильным соперником
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Мы играли уже с ними. Испанцы, французы, аргентинцы тоже не были самыми слабыми. Не могу сказать, что это самый сильный соперник. У Бельгии на каждой позиции индивидуально сильные игроки, да и в командной игре они связаны. Ведь бывает, что звёзды не взаимодействуют, а они играют одним составом не первый год. Это хорошая организованная команда, которая напичкана звёздами. Мы должны проявить дух. Надо правильно тактически подготовиться», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Также тренер ответил на вопрос, не сожалеет ли он, что две команды сыграют после того, как уже отобрались на Евро-2020.

«Эту ситуацию сами себе организовали. Наверное, она для нас удобная. Соперник сильный, и играем за первое место в группе. Об этом нельзя забывать», — добавил тренер.

Сборная России сыграет с Бельгией 16 ноября в Санкт-Петербурге, а 19 ноября проведёт с Сан-Марино последний матч отборочного цикла.

На данный момент подопечные Станислава Черчесова занимают второе место в группе I, набрав 21 очко.

Ранее Черчесов прокомментировал вызов в сборную России футболиста «Уфы» Даниила Фомина.

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