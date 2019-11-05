Черчесов рассказал об использовании схемы с тремя центральными защитниками в сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, будет ли в национальной команде использоваться схема с тремя центральными защитниками.

«Это не тренд, а ситуативный момент. В три центральных защитника играли и пару лет назад многие команды. Здесь ничего для нас нового нет. Футболисты приедут, посмотрим, в какой они форме, и из этого будем исходить. В Бельгии играли в три центральных защитника. Сейчас изучаем соперника, определённые намётки есть. Главное — насколько мы сами будем готовы», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Сборная России сумела досрочно квалифицироваться на Евро-2020. С Бельгией россияне сыграют 16 ноября в Санкт-Петербурге, а с Сан-Марино — 19 ноября в Серравалле.

На данный момент подопечные Станислава Черчесова занимают второе место в группе I, набрав 21 очко.

Ранее Черчесов объяснил вызов Антона Шунина в сборную России вместо Андрея Лунёва.